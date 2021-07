Lánykérés is történt a Hősök terén, ahol 400 honvéd altiszt tett életre szóló esküt

Benkő Tibor a Hősök terén esküt tett mintegy 400 altiszthez is szólva hangsúlyozta: nemcsak a fegyverek mesteri kezelőinek kell lenniük, felkészültnek kell lenniük arra is, hogy akár katasztrófahelyzetben, akár olyan pandémiás helyzetben is lehessen rájuk számítani, mint amilyen az elmúlt mintegy másfél évben sújtja Magyarországot és a világot.