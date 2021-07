Kiszökött a kórházból Gór Nagy Mária

Még a kórházból is kiszökött próbálni.

Hiába szenvedett véres balesetet a múlt héten Gór Nagy Mária, képtelen leállni a munkával. Még a kórházból is kiszökött a színésznő, hogy dolgozhasson. Gór Nagy Mária véres balesetet szenvedett még a múlt héten, amikor meglopták és lelökték az egyik fővárosi villamosról. A férje, Buda vitte be a kórházba, ahol a homlokán lévő sérülést 12 öltéssel

agyrázkódása volt és eltörött a csuklója is.