Ők a Dancing with the Stars második évadának szereplői

iFaktor - Ma 12:00Bulvár

Szécsi Debóra és Cooky már nagyon izgatott a Dancing with the Stars műsor új évada miatt. A TV2 csatornáján látható népszerű tévéműsor új évadhoz érkezik. Már el is kezdték felfedni a versenyzők kilétét. Ki is lehetne más az egyik páros, mint a népszerű rádiós Cooky és barátnője, a 27 évvel fiatalabb Szécsi Debóra.