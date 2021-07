Megszólalt a férfi, aki kihúzta a vízből karcagi strand medencéjébe fulladt kisfiút

Akár a családi medencében is megtörténhet a baj! Évről évre egyre többen vásárolnak a kertükbe medencét, hogy a nyári melegben otthoni környezetben is tudjanak hűsölni. Egy kisgyerek akár fél méteres vízbe is képes belefulladni, ezért tilos felügyelet nélkül hagyni őket. Amikor nem használjuk a medencét mindig takarjuk le, vagy eresszük le, ha…