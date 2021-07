Végre pályázhattak volna, de percek alatt elfogyott a 100 milliárdos uniós keret. A minisztérium meglátta ebben is a jót, szerintük örömteli, hogy a vállalkozások a járvány harmadik hullámának letörése után ekkora beruházási kedvvel vágnak neki az újraindításnak. Majd legközelebb biztosan kapnak támogatást azok is, akik most nem.