London randalírozva gyászolta az elbukott Eb-döntőt

Előre tolakodtak, kötegnyi készpénzt csúsztattak a biztonsági őrök zsebébe, így jutottak be a Wembley stadionba vasárnap este jegy nélküli angol futballdrukkerek – számolt be a The Times című napilap szemtanúkra hivatkozva kedden. Az angol szövetség (FA) „vizsgálódik” az ügyben, az UEFA pedig az FA ellen indított vizsgálatot.