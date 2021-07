Már 18 országban fogadják el a magyar oltási igazolást

Propeller - Ma 08:38Belföld

San Marinóba is szabadon lehet utazni oltási igazolással keddtől – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebookon. Szijjártó Péter a bejegyzésben arról is tájékoztatott, hogy részt vesz a Külügyek Tanácsa ülésén Brüsszelben.