Elverte a jég Sellyét, több mint száz ház vált lakhatatlanná

A tegnapi viharban több településen is mandarin-, golflabda- vagy dióméretű jégdarabok hullottak az égből. Az ítéletidőben Budapesten térdig ért a víz, még a BKV-buszon is hömpölygött. Egy baranyai településen 200 ház vált lakhatatlanná. Az anyagi kár több száz millió forintos is lehet. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF)…