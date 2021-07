Ötvenöt új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon

Parameter - Ma 10:17Határtalan

5 245 PCR-tesztből 33 lett pozitív szerdán Szlovákiában. 6 540 antigéntesztet is elvégeztek, ezekkel további 10 fertőzöttet szűrtek ki. Nem nőtt előző nap a halálos áldozatok száma, továbbra is 12 516. A kórházi ellátásra szorulók száma sem változott tegnap. Továbbra is 115-en vannak kórházban koronavírus fertőzés vagy annak…