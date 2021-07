Kövesse nálunk a kormányinfót!

Azonnali regisztrációt vezetnek be az építőanyagok kivitelére - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai kormányinfón. A miniszter szerint a koronavírus delta variánsa a be nem oltottakra veszélyes, sőt, súlyosabb betegséget okozhat, mint az alapvírus, ezért a kormány a 60 év felettieket célzó oltási akciót indít.