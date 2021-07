Szokott tankolni? Mutatjuk a kegyetlen igazságot

Néhány forint választja el a hazai üzemanyagárakat a 2012-es rekordtól, amikor a benzinért és a gázolajért is - igaz 3 hónapos eltéréssel - több mint 450 forintot kellett fizetni literenként. Most az olaj sokkal olcsóbb, ugyanakkor a forint is lényegesen gyengébb. Ez azonban nem ad magyarázatot mindenre.