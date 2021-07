Gulyás Gergely: Magyarország elkötelezett a gyermekvédelem iránt

Oltási akciót indít a kormány, amelynek keretében a háziorvosok akár személyesen is felkeresik azokat a 60 év felettieket, akik még nem olttatták be magukat, mivel ez a korosztály legveszélyeztetettebb. Gulyás Gergely közölte: két napon belül beolthatók azok, akik most kérnek vakcinát.Hozzátette: a járványnak még nincs vége, a szakértők…