Karácsony döntött: csak a Lánchíd nem kap fényfestést Magyarország születésnapján

BudaPestkörnyéke - Tegnap 14:10Belföld

A koronavírus-járvány miatt tavaly elmaradt az augusztus 20-i rendezvények egy része, a tűzijáték is. Sajtóinformációk szerint most minden idők legnagyobb tűzijátéka és fényshow-ja lesz a fővárosban. Közben sok pénz érkezik a kerületekhez, főleg a kormánypárti városrészekhez. Tavaly elmaradt most lesz Az államalapítás ünnepét tavaly…