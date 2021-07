Kiderült, meddig tart a belépési korlátozás Horvátországban

Az uniós Covid-igazolvánnyal továbbra is szabadon lehet belépni.

Elindult és most már működik magyar utazóknak is az uniós covid-igazolvány, szabad utazást ígérve. Érdemes átfutni, mi is változott pontosan az eddigiekhez képest és mi nem? Az egyes országok szabályai általában nem változtak. Kivételt jelentenek azok az országok, akik egészen június végéig kitartottak amellett, hogy nem érdekli őket a…