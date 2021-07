Rendőrök választották el Jakab Péter tapolcai fórumát és a fideszes ellentüntetőket

ATV - Ma 20:57Belföld

Tapolcán tartott utcafórumot a Jobbik elnöke péntek délután, amin több Fidesz szimpatizáns is feltűnt. Jakab Péter szerint a gyermekeket védő fideszesek most nem voltak tekintettel arra, hogy kiskorúak is hallgatták a válogatott gyalázkodásaikat.