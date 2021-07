Kevésbé lesz meleg, de sok napsütés várható az első júliusi hétvégén

MetKép - Ma 13:08Időjárás

Erős zivatarok északkeleten: jégeső, villámárvíz is lehet! A délután folyamán zivatarok pattantak ki az Északi-középhegység térségében és északkeleten, melyek lassan mozognak és erősödnek. Több zivatart is kísér 1-2centi átmérőjű nagy mennyiségű jég és felhőszakadás, valamint viharos szél is lehet.A következő órákban további zivatarok…