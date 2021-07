Mától él az uniós covid-igazolvány, cserélni kell a magyar védettségi igazolást

Blikk - Ma 07:51Belföld

Mától, azaz július 1-jétől elérhető az uniós Covid-igazolás Európában, így Magyarországon is. Itthon már volt digitális igazolvány, az EESZT applikációja, amelynek tartalma nemrég bővült is: angol és magyar nyelven szerepelnek rajta az adatok. Mostantól viszont bevezetik az uniós védettségi igazolást is.