Árpa Attila: Az én betegségemmel kiállni nem olyan divatos, mint bevallani a melegséget

Tavaly októberben őszintén vallott gyógyíthatatlan betegségéről Árpa Attila. Az Argo-filmek rendezője súlyos személyiségzavarral küzd és ezt nyilvánosan be is vallotta. A színész-rendező most egy olyan témájú regényt ajánl, ami nagyon is érinti őt. Mint mondja, Dr. Szántó Szilvia A nárcisztikussal egy ágyon című műve újabb felismeréseket…