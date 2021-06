Blikk - Ma 10:37Belföld

Mint ahogyan arról a Blikk is beszámolt Novák Katalin két nappal ezelőtt jelentette be a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs sajtótájékoztatóján, hogy a szerdai kormányülésen többek között a jelenleg érvényben lévő járványügyi intézkedések további indokoltságágáról is szó esik majd.