Ha meglesz az 5,5 millió beoltott, nem kell maszkot viselni

Megszűnik a kötelező maszkhasználat 5,5 millió koronavírus ellen beoltott ember elérése esetén – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón, Budapesten. Eddig 5 445 544 embert oltottak be Magyarországon, közülük 4 657 776-an már a második adag vakcinát is megkapták. Azt is…