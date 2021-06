Új okosórákat mutatott be Magyarországon a Huawei

Újabb okosórákat hoz Magyarországra a Huawei Technologies, amely 2021 első negyedévében jelentősen növelte forgalmát a viselhető okoseszközök, az audióeszközök és a számítógépek szegmensében is a hazai piacon. A most bemutatott Watch 3 széria bizonyos típusai többek között méri a bőr hőmérsékletét, és akár három hétig is bírja…