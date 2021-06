Indirekt - Ma 17:30Színes

És ezt meg is ünnepelte! Egy éve már ugyanis, hogy végleg leszokott a dohányzásról. “Ma egy éve nem dohányzom! Egy szálat sem szívtam! A végén már csak elektromos volt, de aztán valahogy az is kikopott már belőlem. Egyszer már korábban leszoktam, de akkor másfél év után visszaestem. Most szerintem ez örök szakítás, nagyon ritkán jut