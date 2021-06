Nálad is összeomlott a Google alkalmazás? Ez rá a megoldás!

Kedd reggel több androidos felhasználó is arról számolt be a közösségi felületeken, hogy miután frissült a Google alkalmazásuk az éjszaka érkezett frissítéssel, folyamatosan hibaüzenetet kapnak.

Suddenly Google app has started crashing on my new pixel 4a @Google @GoogleIndia #google TL;DR A Google app összeomlik számos felhasználónál. Úgy tűnik, hogy a probléma gyökere egy frissítésben rejlik. Frissítés: Ideiglenes javítás leírása itt.