Népszerű humorista szerepelt a Barátok köztben

Az RTL Klub Barátok köztjének megszűnése után az ellenfél csatorna ikonikus sorozata is távozik az élők sorából.

SorozatWiki - Tegnap 14:35Film

A Jóban Rosszban 2005 januárja óta látható a TV2 Csoport csatornáin. Ez a széria a médiavállalat legrégebb óta műsoron lévő napi sorozata. Most fontos hír érkezett a több, mint másfél évtizede futó szériával kapcsolatban. A Jóban Rosszban 16 év után befejeződik. Az Origo információi szerint a stábnak most jelentették be a sorozat megszűnését.…