Hazánkban is megjelent a paradicsom barna termés-ráncosodás vírus

Hazánkban is felbukkant egy rendkívül agresszív és fertőző vírus, ami a paradicsomra és a paprikára jelent veszélyt. A fertőzött termék a barna elszíneződés miatt eladhatatlanná válik, annak ellenére is, hogy a vírus az emberre ártalmatlan, így fogyasztásra is alkalmas.