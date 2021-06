Megszólalt az ALDI, Tesco, Spar: a bevásárlás már soha nem lesz olyan, mint régen

Pénzcentrum - Ma 07:07Életmód

Tavaly az e-kereskedelem hazánkban bruttó 380 milliárd forintos forgalmú piaccá nőtte ki magát, és az FMCG, azon is belül az élelmiszer-kiskereskedelmi szektor szereplői is sorra léptek be és kaszáltak nagyot a szegmensben. De vajon mekkora hatással lesz ez az ágazatra hosszú távon? Már látható ugyan a vásárlók visszaszokása az online…