Már több mint egymilliárd dózis vakcinát adtak be a lakosságnak Kínában

Privátbankár - Ma 18:39Külföld

Kínában már több mint egymilliárd dózis, koronavírus elleni vakcinát adtak be a lakosságnak szombatig - számolt be a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság vasárnap. Közben a delta variánstól való félelem az eddig az oltástól tartózkodókat is az oltópontokra terelte több tartományban.