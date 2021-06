Már minden harmadik építőipari cég panaszkodik az anyaghiányra

Privátbankár - Ma 05:39Gazdaság

Bár kissé javultak a hosszú távú kilátások az építőiparban, a vállalkozások egyre növekvő hányada súlyos anyaghiányról számolt be - derült ki a GKI Gazdaságkutató júniusi felméréséből. A kapacitáshiány is hátráltatja a munkát és továbbra is kevés a jól képzett szakember.