Igazi nyári hétvégénk lesz, hőségriasztás lép életbe

Hőségben is fokozott figyelemmel vezessenek! Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság2021. 06. 18., p - 09:04 A következő napokban Nógrád megyében is tartós hőség várható; ilyenkor a közlekedés résztvevőinek is nagyobb figyelemre, türelemre van szüksége.