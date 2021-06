Forró lehet az idei nyár az oltottaknak - Egekbe szökhet az óvszerek értékesítése

Portfolio - Tegnap 16:45Gazdaság

Egekbe szökhet az óvszerek értékesítése, mivel igencsak forró nyaruk lehet az oltottaknak, hiszen gyakorinak számít a hedonizmus megélése olyan elszigeteltségi időszakok után, mint amilyet a járvány is teremtett - állítják a szakértők. Már most több milliárd dollárt tesz ki az óvszerpiac, amelynek bővülésére is számítanak, ám nemcsak ez fontos,…