Olaszország esélyt sem adott Svájcnak

Az egyik házigazda, Olaszország már tovább is jutott a nyári labdarúgó Európa-bajnokságon, miután Roberto Mancini legénysége az A-csoportban a második mérkőzését is megnyerte: a nyitó fordulóban a törököket, most Svájcot verte meg. A 3–0-ra végződő mérkőzés hőse a duplázni tudó középpályás, Manuel Locatelli volt.