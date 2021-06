4 milliárd dollárt zuhant a Coca-Cola piaci értéke, miután C. Ronaldo fintorogva félretolta az üvegét

Propeller - Tegnap 10:11Sport

Christiano Ronaldo nem csak fantasztikus lövéseiről híres, hanem az egészséges életmódot is büszkén propagálja. A budapesti sajtótájékoztatón ezt ismét be is bizonyította. Fotó: Handout / Uefa / Afp A focista, amikor meglátta az elé bekészített két üveg Coca Colát, egy fintor kíséretében arrébb tolta az üdítőket, majd így szólt: "Igyatok inkább