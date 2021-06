Biden megfenyegette Putyint a csúcs előtt

Az amerikai elnök és a First Lady ellátogattak a Windsori kastélyba, ahol találkoztak, sőt, teáztak is II. Erzsébettel.

Mit rejt az az atomtáska, amit mindig magukkal visznek az orosz és amerikai vezetők, akárhova is mennek? Most is ott lesz a kíséretüknél Genfben, amikor Joe Biden találkozik Vlagyimir Putyinnal. Az aktatáskák birtokosa elvileg a világon akárhonnan indíthat atomtámadást.