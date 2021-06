Fürjes Balázs: Felmerült az is, hogy a dugók szándékosak a városvezetés részéről

ATV - Ma 08:45Külföld

Van, aki úgy spekulál, hogy szándékosak ezek a dugók most a városvezetés részéről, és a dugódíjat készítik elő - mondta a műsorban Fürjes Balázs, aki a letérdeplésről is elmondta a véleményét, az Európai Egyesült Államokat, Jaltát és az ‘56-os forradalmat is megemlítve.