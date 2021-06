A Jobbikon kívül az egész ellenzéki összefogás bojkottálja a pedofiltörvényről szóló szavazást

Propeller - Ma 06:35Belföld

Több mint húsz előterjesztésről végszavaznak a képviselők, köztük van az önkormányzati lakások kedvezményes megvételéről szóló javaslat is és a jövő évi költségvetés tervezete is. Ugyancsak ma szavaznak a hétfő este több ezer fős tüntetést kiváltó, pedofil bűncselekmények szigorításáról szóló törvénytervezetről is, melyet a Fidesz-kormány…