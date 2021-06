Gelencsér Timi és Hegyes Berci újra egymásba habarodott?

Vajon mivel töltötte az elmúlt, korlátozásokkal teli egy évet Molnár Andi? Mennyire hiányzott neki a tánc? És milyen kapcsolat fűzi a kocsijához? Ezekről is megkérdeztük a Dancing with the Stars zsűritagját. Interjú. Hogy érzed magad? Kifejezetten jól, köszönöm! Már nagyon vártam, hogy jöjjön a napsütéses tavasz, már csak azért is,…