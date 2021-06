Orbán: Legyűrtük a harmadik hullámot, de a válságok kora még nem ért véget

A kormány engedélyezte, hogy megkezdődhessen a 12-15 évesek oltása is - ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a csütörtöki Kormányinfón. Ennek megfelelően már a mai naptól lehet ezt a korosztályt is regisztrálni oltásra a vakcinainfo.gov.hu honlapon - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.