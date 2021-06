"Jó ideje már nem voltak igazán boldogok" - Újabb részletek Marsi Anikó és Palik László válásáról

Mint ahogyan azt a BudapestKörnyéke.hu is megírta az Exatlon Hungary műsorvezetőjének, Palik Lászlónak újabb házassága megy tönkre, és ez neki már a harmadik lesz. Marsi Anikóval 2005-ben házasodtak össze, és a szerelmükből két gyönyörű gyermek is született, azonban most mégis úgy tűnik, hogy a kapcsolatuknak vége. Tavaly még…