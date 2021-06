Rekordot döntött a második oltást kapottak száma, mert 5 hete volt a Pfizer-nap

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma meghaladta az 5 millió 250 ezret és csaknem 4 millióan már a második oltását is megkapták.

Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető. Az érvényes regisztrációval rendelkező még be nem oltott 16-18 évesek is automatikusan tudnak foglalni Pfizer-oltást.…