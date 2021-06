Koronavírus: 269 az új fertőzött, elhunyt 26 beteg – itt vannak a péntek reggeli adatok

Összesen 269 új fertőzöttet regisztráltak, 26 beteg hunyt el - számolt be Orbán Viktor szokásos péntek reggeli kérdezz-felek stílusú rádiós beszámolójában, ahol arról is beszélt, hogy mivel leterheli az egészségügyet, már kevesebb is az oltakozó, ezért megváltozik a tömeges vakcinációs rendszer. Beszélt az új pedofiltörvényről is.