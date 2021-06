Törölték az F1-es Szingapúri Nagydíjat

Sajtóértesülések szerint 2021-ben is elmarad a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj a koronavírussal szembeni helyi intézkedések miatt, azonban a versenynaptárban emiatt nem lesz kevesebb nagydíjhétvége.

Lehetséges, hogy a Forma-1 vezetőinek az idei Szingapúri Nagydíjat is le kellett fújnia a térségben uralkodó szigorú COVID-19 szabályozások miatt. A száguldó cirkusz mezőnye már tavaly sem versenyzett a Marina Bayben található utcai pályán és idén is egy új helyszínt kell keresnie a sportág vezetőinek a helyére. A hírről először a BBC számolt be, a