Vége a házasságuknak? Palik László elköltözött otthonról

Ma 09:47

A Blikk számolt be arról, hogy Exatlon végével nemcsak a dominikai kalandok értek véget, hanem Marsi Anikó és Palik László házassága is. Kép: Tv2 Annak ellenére, hogy eddig úgy tűnt, a tévés álompár jól bírja a köztük lévő, távolságot, a jelek szerint ez mégsem tett jót a kapcsolatuknak. Palikot többen látták is futni a Normafánál,…