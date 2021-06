Kövesse nálunk élőben a kormányinfót

Részletesen ismertette a második oltás utáni koronavírus-fertőzések és vírussal összefüggő halálesetek számát Gulyás Gergely, de nyitott kérdések még így is maradtak – írja a hvg.hu. Utoljára tartanak online kormányinfót – jelentette be kezdéskor Szentkirályi Alexandra, vagyis jövő héten már újságírók is jelen lehetnek. Gulyás Gergely ezután a…