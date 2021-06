Elözönlötték a Maldív-szigeteket a magyarok, többször landolt a NER-gép is

A kormányzati intelem ellenére a járvány idején több magyar utazott a Maldív-szigetekre, mint azelőtt. Most ráadásul a vírus is erősebben terjed - írja a Szabad Európa, amely szerint a jellemzően fideszes politikusokat és a hozzájuk kapcsolódó üzletembereket fuvarozó magángép is többször megfordult ott.