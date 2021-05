Orbán Viktor és Wolfgang Sobotka megbeszélésén szó volt az újból felerősödő illegális migrációról is.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta Wolfgang Sobotkát, az osztrák törvényhozás, a Nemzeti Tanács elnökét, akivel a koronavírus-járvány elleni sikeres magyarországi és ausztriai védekezésről, valamint az újra erősödő illegális migrációról is tárgyaltak – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnö

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta Wolfgang Sobotkát, az osztrák törvényhozás, a Nemzeti Tanács elnökét, akivel a koronavírus-járvány elleni sikeres magyarországi és ausztriai védekezésről, valamint az újra erősödő illegális migrációról is tárgyaltak - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnö

Magyarország kész kétoldalú megállapodást kötni Ausztriával is.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta Wolfgang Sobotkát, az osztrák törvényhozás, a Nemzeti Tanács elnökét, akivel a koronavírus-járvány elleni sikeres magyarországi és ausztriai védekezésről, valamint az újra erősödő illegális migrációról is tárgyaltak - tájékoztatta az Mti-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnö

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta Wolfgang Sobotkát, az osztrák törvényhozás, a Nemzeti Tanács elnökét, akivel a koronavírus-járvány elleni sikeres magyarországi és ausztriai védekezésről, valamint az újra erősödő illegális migrációról is tárgyaltak – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnö

Orbán Viktor kifejtette: Magyarországon az oltásoknak köszönhetően megkezdődhetett a korlátozások fokozatos enyhítése, és most már a legjobbak között vagyunk Európában az átoltottságot és a korlátozó intézkedések feloldását tekintve. Örömmel látjuk - folytatta -, hogy Ausztria is fokozatosan visszatér a normális élethez, és ismét be lehet utazni…