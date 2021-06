Eb 2020: Gulácsi a kapuban, Orbán a védelemben, de Szoboszlai kimaradt a keretből

Marco Rossi, a magyar fociválogatott szövetségi kapitánya 26 fősre szűkítette az Eb-re készülő keretét. Fizikai problémái miatt kihagyja a tornát Szoboszlai Dominik is.

Felkészülési meccseket is láthatunk az Eb előtt, valamint folytatódik a Roland Garros.

Jégkorong, tenisz és úszás is van a kínálatban.

A lap internetes oldala kedden azt is közölte, hogy a középpályás már távozott is a nemzeti együttes ausztriai edzőtáborából. Szoboszlai tavaly decemberben szerződött Salzburgból az Rb Leipzighez, de sérülése miatt eddig nem tudott bemutatkozni a lipcseieknél. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden (ma) 17 órakor jelenti be az Eb-n…