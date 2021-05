Dárdai marad a Hertha edzője

A berlini klub vasárnap jelentette be, hogy a 45 éves, korábbi magyar szövetségi kapitány folytathatja munkáját a felnőtt csapat kispadján.

A következő szezonban is Dárdai Pál lesz a német Bundesligában szereplő Hertha BSC labdarúgócsapatának vezetőedzője.

Az eddig is biztos, hogy volt, hogy a magyar szakember marad a berlini klubnál, most már az is biztos melyik csapatnál.