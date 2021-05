Eredeti brassói aprópecsenye

Nosalty - Tegnap 14:30Recept

A Brassói aprópecsenye, nevéből adódóan a Romániai Brassóból származik. Brassó és környéke, az ország egyik legfejletteb vidéke, itt az átlaghoz képest nagy a jómódú emberek száma. Ezért is itt készítik az ország talán legfinomabb ételeit, köztük az aprópecsenyét. Sőt, nem is gondolnánk, de a lepcsánka/tócsni alapja is innen ered. Az…