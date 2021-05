Áder János: Mádl Ferenc magáénak tudhatta az ország nagyrabecsülését

NSO - Ma 09:53Sport

Tíz esztendeje hunyt el Mádl Ferenc (1931. január 29.–2011. május 29.), a harmadik magyar köztársaság második elnöke (2000–2005), aki művelődési miniszterként (1993–1994) is szolgálta az országot. Pluszt vállalt a közéleti funkciókkal, mert a nemzetközi magánjog professzoraként határainkon túl is elismert tudós volt. A sport rajongójaként is.