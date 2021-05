Egy hangyányit gyorsult az oltási kampány tempója*

György István elmondta, a legfrissebb adatok szerint 5 085 642 embert oltottak már be, közülük 3 445 557-en a második adag oltóanyagot is megkapták. Az oltásra eddig 5 millió 203 ezren regisztráltak, a félmillió, még be nem oltott regisztráltat pedig többek között sms-ben ösztönzik az oltóanyag felvételére - tette hozzá az…